The Emoji Movie – un teaser trailer tutt’altro che vivace

All’interno di una società ultra-dipendente dallo smartphone, non poteva mancare un film d’animazione incentrato sulle emoticon! A svilupparlo ci ha pensato la Sony Pictures, dando vita a The Emoji Movie.

Ecco la sinossi ufficiale:

The Emoji Movie scopre l’invisibile mondo segreto all’interno del tuo smartphone. Nascosta nell’app di messaggistica c’è Textopolis, una città densa di vita in cui vivono tutte le vostre emoji preferite, sperando di essere selezionate dall’utente del telefono. In questo mondo, ogni emoji ha un’unica espressione facciale, eccetto Gene, un emoji esuberante nata senza filtro e in possesso di molteplici espressioni. Deciso a diventare “normale” come le altre emoji, Gene cerca l’aiuto del suo pratico miglior amico Hi-5 e della famigerata decrittatrice di codici Jailbreak. Insieme, si imbarcano in un’epica app-ventura attraverso le app del telefono, per trovare il codice in grado di aggiustare Gene. Ma quando un pericolo maggiore minaccia il telefono, il fato delle emoji dipende da questi improbabili amici che devono salvare il mondo prima che venga cancellato per sempre.

The Emoji Movie debutterà nelle sale cinematografiche in agosto.

Di seguito, il teaser trailer di The Emoji Movie:

