A New Rogue: il perfetto collegamento di Star Wars

Avete visto Rogue One: A Star Wars Story? Se la risposta è sì, allora proseguite nella lettura di questo articolo e nella visione del filmato a seguire, altrimenti passate oltre e leggere altro dal nostro portale. Perché un utente di Vimeo si è divertito a creare un montaggio tra scene dello spin-off quest’anno in sala e il classico Episodio IV: Una Nuova Speranza (in inglese A New Hope), e da questo ha tratto questo video. Per ricollegare rapidamente tutti i pezzi che servono, e trovarci catapultati nella magia della trilogia originale di star Wars.

A New Rogue

“A New Rogue” from grimjim on Vimeo.

