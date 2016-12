Isle of Dogs: Wes Anderson presenta il cast del suo nuovo film

Wes Anderson ha da poco svelato i nomi dei membri del cast vocale del suo nuovo film Isle of Dogs. Il regista ha scelto il web per fare l’annuncio pubblicando un video su youtube in cui ha anche fornito qualche dettaglio sulla pellicola.

Isle of Dogs sarà un film d’animazione in stop motion (il secondo dopo Fantastic Mr. Fox del 2009) che avrà come protagonisti dei cani. Fra i nomi snocciolati da Anderson ci sono quelli di Edward Norton, Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Kunichi Nomura, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin e persino Yoko Ono.

La trama non è ancora stata rivelata, ma data la presenza di diversi attori di origine giapponese nel cast e stando ad alcune dichiarazioni rilasciata in passato dal regista, dovrebbe trattarsi di una storia che avrà a che fare con il Giappone.

Oltre a parlare del film, Wes Anderson ha anche lanciato un messaggio di supporto alla Film Foundation, associazione nata da un’idea di Martin Scorsese e di alcuni suoi colleghi nel 1990 volta alla protezione del patrimonio cinematografico mondiale. Per chi volesse supportare l’associazione il regista ha messo in palio la possibilità di visitare il set di Isle of Dogs e dare la voce a uno dei personaggi del film.

Ecco quindi il video dell’annuncio. Ma soprattutto date un’occhiata a chi appare dietro di lui:

