Nicole Kidman si rivela parlando di “Lion – La strada verso casa”

Dopo averlo dedicato ai suoi figli adottivi, Nicole Kidman (La famiglia Fang) torna a parlare di Lion – La strada verso casa. Lo fa, come suo solito, con il cuore in mano. Emozioni mosse da una sceneggiatura in cui si rivede.

Lion – trailer e trama

Tratto da una storia vera, il film – uscita italiana il 22 dicembre – parla di adozione. Un bambino, Saroo (Dev Patel, già protagonista di L’uomo che vide l’infinito) viene adottato dopo essersi smarrito in una stazione. Una volta cresciuto, con l’appoggio della madre adottiva Sue (Kidman) andrà alla ricerca di famiglia e casa d’origine usando Google Earth.

Dal trailer, i toni paiono raccolti. Un tocco di naivete emotiva e drammatica. Sperando che l’emotività non sovrasti la narrazione, certi sprazzi di immagini (come il bambino perso nel buio della stazione) hanno un buon impatto.

La Kidman si racconta…

Al festival di Toronto, alla prima mondiale del film, Nicole Kidman ha raccontato la sua visione della storia:

“La mia agente mi consigliò di leggere la sceneggiatura, e ho accettato subito la parte. Anche io ho adottato due bambini tanto tempo fa e mi sono sentita coinvolta. Avevo una sola paura: che Sue non mi accettasse. Fortunatamente era entusiasta dell’idea e così mi ha raccontato tutto della sua famiglia. È una persona ammirevole, custode di un amore incondizionato. È generosa e aperta, ma anche una mamma-tigre, pronta a tirare fuori gli artigli per difendere la famiglia. In qualche modo ci somigliamo, anche io tengo più di ogni altra cosa alla privacy delle mie due figlie.”

Parlando col vero protagonista della storia, Saroo, la Kidman gli ha poi confessato:

“Sei fortunato ad avere due mamme. La famiglia è il bene più prezioso che esista.”

Una donna che sente il suo essere donna prima di tutto come essere madre, e vede in questo una dignità incredibile. Una donna che onora le relazioni famigliari sopra ogni altra cosa. Relazioni come legami che si possono instaurare con chiunque nel tempo. Questo è il ritratto che sembra dare di sé la Kidman. E noi aspettiamo dunque Lion – la strada verso casa, ben sapendo l’impegno umano e professionale che la Kidman sa infondere nei suoi personaggi.

