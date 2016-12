Angelina Jolie continua ad usare i figli per vendicarsi di Brad Pitt

Ventidue anni e una passione crescente per la settima arte. Come diceva il grande Federico Fellini, "Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio": una pellicola può farci sognare e renderci partecipi di qualunque emozione o esperienza esistente. Io non riesco a porre fine alla mia giornata senza aver prima visto un film o essermi informata sul dietro le quinte di Hollywood, e Mister Movie mi offre l'opportunità di trasmettere a voi questo mio grande interesse.