Mother!: Jennifer Lawrence nel primo inquietante poster del nuovo film di Darren Aronofsky

Non poteva che essere il giorno della Festa della Mamma quello per mostrare al pubblico il primo poster del suo prossimo film, Mother!. Darren Aronofsky ha infatti twittato la locandina, disegnata da James Jean, in cui vediamo Jennifer Lawrence mentre stringe letteralmente il cuore fra le mani.

Ecco il tweet del regista:

In Mother! una coppia vede la propria relazione messa alla prova quando un ospite non invitato si presenta a casa a loro, interrompendo la loro quieta esistenza.

Nel cast oltre a Jennifer Lawrence anche Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Domhnall Gleeson. Il film uscirà il 13 ottobre negli Stati Uniti.

Qui sotto la locandina in alta risoluzione.

Curiosi?