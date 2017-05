Star Wars: The Last Jedi – ecco il primo teaser trailer, anche in italiano!

DISABILITA ADBLOCK



Durante la Star Wars Celebration, la grande manifestazione in onore della saga tenutasi ad Orlando, è stato mostrato il primo teaser trailer di Star Wars: The Last Jedi, l’attesissimo ottavo capitolo della saga, in arrivo nelle sale a dicembre.

Ecco il video in lingua originale…

…ed anche in italiano, col titolo Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

Scritto e diretto da Rian Johnson, l’Episodio VIII è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy ed uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia (ancora una volta primi!).

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels e Gwendoline Christie.

L’attesa per dicembre è iniziata. Che la forza sia con voi!