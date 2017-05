Aquaman: iniziate le riprese del cinecomic

DISABILITA ADBLOCK



Sono ufficialmente iniziate le riprese di Aquaman, la pellicola dedicata al supereroe protettore dei mari dell’universo DC Comics interpretato da Jason Momoa.

A darne l’annuncio, il regista James Wan attraverso una foto apparsa sul suo profilo Twitter che vi mostriamo di seguito:

Months of intensive prep have led to this. Here we go. #DayOne#Ahabpic.twitter.com/Ryhl3NUtRY — James Wan (@creepypuppet) 3 maggio 2017

Oltre a Jason Momoa, in Aquaman vedremo anche Amber Heard, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Patrick Wilson e Nicole Kidman.

Il personaggio proveniente dal mondo sottomarino era già apparso brevemente in Batman V Superman: Dawn of Justice e comparirà presto anche in Justice League la cui uscita nelle sale è prevista per novembre di quest’anno.