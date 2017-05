Domino: Brian De Palma dirigerà presto Nikolaj Coster-Waldau e Christina Hendricks

DISABILITA ADBLOCK



Uno dei registi più importanti degli ultimi decenni sta per tornare dietro la macchina da presa. A cinque anni dalla sua ultima fatica cinematografica, Brian De Palma si sta preparando per dirigere Nikolaj Coster-Waldau e Christina Hendricks in Domino.

Nella pellicola vedremo l’attore di Game of Thrones vestire i panni di un agente di polizia danese costretto a chiedere l’aiuto di una sua collega americana (Hendricks) per scoprire il mistero che si cela dietro la morte del suo partner ucciso a Copenaghen. Ma i due ben presto scoprono un collegamento fra la CIA e l’assassino, il quale è in realtà coinvolto nell’indagine su una cellula terroristica affiliata all’ISIS.

Lo script di Domino è stato firmato dallo sceneggiatore norvegese Petter Skavlan. Le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate.