Jake Gyllenhaal e Benedict Cumberbatch presto protagonisti del thriller Rio

Jake Gyllenhaal e Benedict Cumberbatch sono ufficialmente in fase di trattative per entrare a far parte del cast del thriller Rio, prossimo progetto in cantiere dell’ormai lanciatissimo a livello internazionale Luca Guadagnino.

La pellicola, firmata da Steven Knight, racconta la storia di un giornalista (interpretato da Gyllenhaal) che si reca a Rio de Janeiro per far visita ad una amico benestante (Cumberbatch). Ma una volta giunto nella città brasiliana, l’uomo si ritrova invischiato in un piano volto a simulare la morte del suo amico.

L’inizio delle riprese di Rio è previsto per per i primi mesi del 2018. La sua uscita nelle sale potrebbe invece già avvenire verso la fine dello stesso anno o all’inizio del 2019.