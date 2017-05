Le Cronache di Narnia: La Sedia d’Argento – confermato il regista del film?

DISABILITA ADBLOCK



Per favore, disabilita AdBlock! Questo sevizio è gratuito, ed è qui solamente grazie alle poche pubblicità cui ospita. Regalaci almeno un caffè.

La non fortunatissima saga de Le Cronache di Narnia continua. Il prossimo capitolo in produzione è infatti Le Cronache di Narnia: La Sedia d’Argento e vedrà alla regia Joe Johnston, famoso regista di Captain America: il primo Vendicatore.

Questo nuovo adattamento di uno dei romanzi di C.S. Lewis verrà prodotto dalla TriStar Pictures, una divisione della Sony Pictures, in collaborazione con la The Mark Company, The C.S. Lewis Company ed Entertainment One. La sceneggiatura sarà curata da David Magee, mentre molto probabilmente le riprese inizieranno in autunno ed il film verrà rilasciato per l’inverno 2018.

Per quanto riguarda la storia, il protagonista sarà Eustace Scrubb, interpretato da Will Coulter ne Le Cronache di Narnia: Il Viaggio del Veliero del 2010, ma stavolta il ruolo verrà interpretato da un nuovo attore, così da restituire un po’ di novità alla saga.