Margot Robbie presto fra i protagonisti di Dreamland

Ormai Margot Robbie è davvero inarrestabile. L’attrice australiana ha infatti appena aggiunto un nuovo progetto alla sua già pienissima agenda. Si tratta di Dreamland, film che verrà diretto del regista Miles Joris-Peyrafitte.

Dreamland narrerà la storia del giovane Eugene Evans che nel periodo della Grande Depressione americana decide di aiutare economicamente la sua famiglia diventando un cacciatore di taglie. Il ragazzino si mette quindi sulle tracce di una rapinatrice di banche (interpretata dalla Robbie, per l’appunto), ma una volta trovata si rende conto di quanto la donna descritta dalle autorità sia diversa da ciò che la ladra è in realtà.

Margot Robbie parteciperà alla pellicola non solo come interprete ma anche come produttrice. Prossimamente la vedremo sui grandi schermi con I, Tonya e Goodbye Christopher Robin.