Inhumans: ecco la prima immagine della nuova serie Marvel!

L’onore di svelare la primissima immagine della serie tv Inhumans spetta ad Entertainment Weekly, che pubblica uno scatto che raffigura il ritratto di famiglia dei sei protagonisti della serie. Nato come progetto spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., Inhumans è una serie prodotta da Marvel TV, ABC Studios e IMAX, la cui storia è compresa nel Marvel Cinematic Universe.

Nell’immagine vediamo Eme Ikwaukor nei panni di Gorgon, Ken Leung come Karnak, Anson Mount come Black Bolt, Serinda Swan come Medusa, Isabelle Cornish come Crystal e Iwan Rheon come il villain Maximus.

Ecco lo scatto dei protagonisti:

Creati nel 1965 da Stan Lee e Jack Kirby, gli Inumani sono una razza di super umani che presentano “poteri unici e singolari”. Si tratta di una specie di individui geneticamente superiori derivanti da esperimenti degli alieni Kree. La prima stagione sarà incentrata sulla storia delle origini dei protagonisti.

Dopo che la Famiglia Reale degli Inumani si frantuma in seguito a un colpo militare, i suoi membri riescono a malapena a scappare alle Hawaii, dove le loro sorprendenti interazioni con il mondo lussureggiante e l’umanità che li circonda potrebbero salvare non soltanto loro stessi, ma anche la Terra.

La serie approderà sugli schermi americani a settembre 2017.