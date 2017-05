Outlander: diffuso il primo trailer della terza stagione!

DISABILITA ADBLOCK



Il canale ufficiale della Starz ha finalmente rilasciato il primo trailer della terza stagione di Outlander, in arrivo sugli schermi americani il 15 settembre 2017.

Dopo una seconda stagione all’insegna di intrighi di corte e battaglie epiche anticipate, in questa terza stagione Claire e Jamie vivranno la loro tragica separazione. Con la voce narrante di Jamie, ecco l’emozionante video che anticipa azione, passione e dramma come già le prime due stagioni ci hanno abituato.

In questo trailer ritroviamo Jamie (Sam Heughan) che, dopo essere sopravvissuto alla battaglia di Culloden è disperato a causa dell’addio dato a Claire (Castrino Balfe), ritornata nel 1948 per dare alla luce la loro figlia e quindi costretta a riprendere il suo matrimonio con Frank (Tobias Menzies).

Tratta dal ciclo di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon, Outlander racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser.

Lo show è prodotto dal canale via cavo statunitense Starz e create da Ronald D. Moore. Le riprese della terza stagione sono attualmente in corso in Sud Africa.