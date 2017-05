Sense8: a poche ore dalla messa in onda ecco il nuovissimo trailer!

DISABILITA ADBLOCK



Manca una manciata di ore al rilascio dei dieci episodi della seconda stagione di Sense8, e Netflix ci stupisce con un nuovissimo ed emozionante full trailer!

Potete vederlo qui sotto in inglese…

… oppure in italiano:

Frutto del genio creativo delle sorelle Wachowski, Sense8 narra le vicende di otto individui di differenti angoli del globo che, in seguito a una violenta visione, si ritrovano uniti da un’inspiegabile connessione mentale. D’un tratto sono in grado di vedersi e di parlarsi a vicenda come se si trovassero nello stesso luogo. Questi otto sconosciuti non dovranno soltanto abituarsi alle proprie nuove capacità e a convivere gli uni con gli altri, condividendo i segreti più reconditi, ma saranno anche costretti a cercare di scoprire come mai la loro vita sia in pericolo. Nella seconda stagione, le forze del male continuano a perseguitare gli otto membri della cerchia. I sensate scopriranno di più sulla BPO, l’organizzazione segreta che perseguita la loro cerchia e altre persone come loro, e faranno di tutto per proteggersi da questa letale minaccia.

La seconda stagione di Sense8 è disponibile da oggi 5 maggio sulla piattaforma streaming Netflix.

Buona visione Sensates!