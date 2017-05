The Defenders – online il primo trailer e non solo!

DISABILITA ADBLOCK



Per favore, disabilita AdBlock! Questo sevizio è gratuito, ed è qui solamente grazie alle poche pubblicità cui ospita. Regalaci almeno un caffè.

Marvel e Netflix hanno appena diffuso sui loro canali il primo trailer di The Defenders, l’attesissima serie tv crossover che vede protagonisti i quattro difensori di New York, in arrivo sulla piattaforma streaming il 18 agosto 2017.

Nel video, con in sottofondo le note di “Come As You Are” dei Nirvana, ritroviamo finalmente Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage pronti ad unire le proprie forze per sconfiggere una nuova minaccia per la città, nonostante le proprie differenze caratteriali. Dalle scene viste si intuisce tanta azione ma anche tanto humour in perfetto stile Marvel.

Ma oltre al trailer lo show ha anche un’altra sorpresa per i fan…

(Di seguito il trailer anche in versione sottotitolata)

Ricordate il finale della seconda stagione di Daredevil che vedeva la presunta morte di Elektra? A quanto pare il suo ritorno è ormai più che certo visto che l’account Twitter ufficiale dello show ha postato un breve video proprio in merito alla risurrezione dell’eroina. Ecco il tweet ed il video in questione:

Marvel’s The Defenders segue le vicende di Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones), un quartetto di eroi molto particolari il cui obiettivo comune è quello di salvare New York City. È la storia di quattro individui solitari oppressi dalle proprie sfide personali, che uniranno finalmente le forze per combattere “la minaccia più grande di sempre”, che avrà il volto di Sigourney Weaver. Nel cast ritroviamo anche Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple), Rachel Taylor (Trish Walker), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Scott Glenn (Stick), Eka Darville (Malcolm “Powder” Ducasse) ed Elodie Yung (Elektra). La serie originale Netflix debutterà in tutto il mondo il 18 agosto 2017.