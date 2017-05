Twin Peaks: emergono i primi dettagli sulla terza stagione

DISABILITA ADBLOCK



Sembrava impossibile, ma alla fine Variety ce l’ha fatta. Il magazine statunitense è finalmente riuscito a scucire qualche piccolo dettaglio sull’attesissima (e segretissima) terza stagione di Twin Peaks.

A parlare sono stati il presidente di Showtime David Nevins, i creatori della serie David Lynch e Mark Frost e gli attori Kyle MacLachlan e Laura Dern. Ve lo diciamo prima che possiate farvi illusioni, i particolari emersi dall’intervista sono davvero esigui. Ma come si suol dire meglio di niente, no?

E allora dalle parole degli intervistati scopriamo che la struttura del nuovo ciclo di episodi sarà diversa rispetto a quella delle stagioni precedenti e che il raggio d’azione non sarà limitato alla cittadina di Twin Peaks ma si allargherà verso altre città americane. Qualche news anche sul personaggio di David Lynch. Il co-ideatore della serie tornerà a vestire i panni dell’agente Gordon Cole, ma questa volta apparirà in più puntate e avrà un ruolo di maggiore importanza. In fine Laura Dern ha rivelato di avere diverse sequenze in comune con l’agente Cooper interpretato da Kyle MacLachlan, fra cui una scena in in cui i due si ritroveranno a parlare di pettirossi in macchina.

Sappiamo benissimo che i dettagli rivelati sono davvero pochini, ma proprio questo alone di mistero è la componente fondamentale della serie che ha dato una svolta decisiva nel campo delle produzioni per il piccolo schermo. Quindi non ci resta che attendere pazientemente il 21 maggio per scoprire i nuovi segreti di Twin Peaks.