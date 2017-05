Twin Peaks: nuovo trailer della terza stagione!

DISABILITA ADBLOCK



Manca davvero pochissimo al nuovo Twin Peaks, il sequel della fortunata serie degli anni ’90 ideata da David Lynch, che andrà in onda su Showtime il 21 maggio 2017, ed in contemporanea anche in Italia su Sky.

Dopo una serie di brevi teaser che non mostravano altro che le immagini della città, ecco finalmente un trailer nuovo di zecca che questa volta mostra qualche scena dei nuovi episodi oltre che i volti di alcuni dei protagonisti 25 anni dopo, come l’agente Dale Cooper (Kyle MachLachlan), Ed Hurley (Everett McGill), Carl Rodd (Harry Dean Stanton), Sarah Palmer (Grace Zabriskie), Andy Brennan (Harry Goaz) e Tommy “Hawk” Hill (Michael Horse).

Godetevi il trailer qui sotto!

Twin Peaks è una serie televisiva statunitense del 2017 ideata da Mark Frost e David Lynch e trasmessa dalla rete via cavo Showtime. Si tratta di un sequel dell’omonima serie televisiva trasmessa in due stagioni tra il 1990 e il 1991 dalla rete ABC, in Italia distribuita con il titolo I segreti di Twin Peaks. Pertanto a essa è anche fatto riferimento come “terza stagione di Twin Peaks”. La nuova stagione di Twin Peaks, che sarà ambientata 25 anni dopo quanto accaduto nella serie originale.

Pronti al conto alla rovescia?