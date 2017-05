Will & Grace: finalmente online il trailer dell’attesissimo ritorno!

DISABILITA ADBLOCK



Dopo la prima immagine promozionale, ecco finalmente anche il trailer del ritorno di Will & Grace, diffuso dalla NBC e della durata di ben 5 minuti!

Il trailer è molto meta-cinematografico e non mostra infatti scene tratte dalla sitcom, ma piuttosto è un lungo sketch in cui si reintroducono nuovamente i quattro protagonisti di Will & Grace, il tutto in uno stile da musical.

Ma dategli un’occhiata voi stessi…

Will & Grace è una sit-comedy ambientata a New York, nell’Upper West Side di Manhattan, e ruota attorno alle vicende dei due protagonisti principali: Will Truman, un avvocato gay, e la sua migliore amica Grace Adler, un’arredatrice d’interni. A loro si affiancano i co-protagonisti Jack McFarland, ragazzo apertamente gay e sempre alla ricerca di un lavoro, e Karen Walker, ricca e alquanto bizzarra “collaboratrice” di Grace.

Le riprese sono iniziate a marzo e sotto la regia di James Burrows questa nuova stagione sarà composta da 12 episodi. Nel cast torneranno ovviamente Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally.

Ormai manca davvero poco…