Will & Grace: online il primo poster dell’atteso revival!

Dopo lo spot speciale in occasione della campagna presidenziale 2016, il cast di Will & Grace è pronto a tornare e stavolta per davvero. A distanza di 11 anni dall’ultimo episodio trasmesso, Will & Grace è pronto per una nuova ed attesissima stagione, anche stavolta ideata da Max Mutchnick e David Kohan. Ci sarà d’attendere l’autunno per vedere di nuovo Will, Grace, Karen e Jack in azione, ma intanto ecco il primissimo poster rilasciato dall’NBC, con i quattro protagonisti di spalle alla fotocamera.

Will & Grace è una sit-comedy ambientata a New York, nell’Upper West Side di Manhattan, e ruota attorno alle vicende dei due protagonisti principali: Will Truman, un avvocato gay, e la sua migliore amica Grace Adler, un’arredatrice d’interni. A loro si affiancano i co-protagonisti Jack McFarland, ragazzo apertamente gay e sempre alla ricerca di un lavoro, e Karen Walker, ricca e alquanto bizzarra “collaboratrice” di Grace.

Le riprese sono iniziate a marzo e sotto la regia di James Burrows questa nuova stagione sarà composta da 12 episodi. Nel cast torneranno ovviamente Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally.